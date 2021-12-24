Доктор Комаровский ответил, можно ли при насморке капать антибиотики в нос

Если антибиотик пр﻿﻿одается в капельках, значит, его можно закапать в нос при насморке? Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать и когда это не принесет никакого эффекта, сообщает Сегодня.

Если у ребенка насморк и врач предложил капать антибиотик в нос – меняйте врача, предупредил Евгений Комаровский. Так использовать подобные препараты можно только в двух случаях. А именно – когда антибиотик закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза и когда его закапывают при гнойном отите в ухо.

То есть когда есть замкнутая полость, откуда антибиотик не всасывается в кровь, и когда в этой полости можно обеспечить высокую концентрацию препарата, тогда его можно туда вводить.

Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается не по инициативе медработника, – рассказал Евгений Комаровский.

Потому что местное применение антибиотиков в большинстве случаев не позволяет обеспечить его высокую концентрацию в тканях. А низкая концентрация препарата приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. А это чуть ли не самая острая проблема медицины 21-го века.