Уменьшит шелушение и добавить объем: как справиться сухостью губ

Вечная зимняя проблема: губы часто сохнут, трескаются, обветриваются. Гигиеническая помада не помогает. И не поможет, но есть другие способы справиться с проблемой наверняка, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.

Какие именно, об это рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Одна из частых ошибок большинства: использование гигиенической помады несколько раз в день, чтобы увлажнить губы. Гигиеническая помада - это не уход! Это защита. Защита от морозов, ветров, солнца. Наносить ее нужно тогда, когда кожу следует защитить (перед выходом на улицу, перед бассейном).

В результате частого использования гигиенической помады кожа обезвоживается, и мы получаем обратный эффект.

Чем же тогда увлажнять губы?

Специальными кремами-бальзамами, масками. Они увлажняют и питают губы, уменьшают шелушения, а профессиональные средства предотвращают первые признаки старения и даже увеличивают объеем губ! Не всегда обязательно покупать отдельный крем для губ, можно заменить его вашим кремом для век, так как кожа губ и век схожа.

Также в качестве SOS-помощи сухим и обезвоженным губам подойдут патчи. Они интенсивно увлажняют и преображают губы за счет содержания гиалуроновой кислоты в составе.

После их использования губы будут выглядеть ухоженнее, свежее, немного пухлее, помада ляжет ровнее. А если под патч нанести увлажняющую сыворотку, эффект будет еще лучше. Но не забывайте, что патчи - это не долгосрочный перспективный уход, а именно мгновенная помощь.