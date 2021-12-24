Honda покидает Формулу-1

После 7 лет выступлений, узнав всю боль и тяжесть, радость и эйфорию этого спорта, Honda покидает чемпионат, одержав мечту – чемпионство Макса Ферстаппена, сообщает Autoconsulting.

Так что давайте вспомним, как прошла очередная эра выступлений компании в «Королеве автоспорта».

Гонка – это природа компании Honda и «жизнь» ее основателя – Соичиро Хонды. Когда-то он сам принимал в них участие, но его мечтой всегда было создать гоночный автомобиль, который будет доминировать в гонках. И сила этой мечты привела компанию Honda в Формулу-1, ставшую первым японским автопроизводителем в истории чемпионата и единственным, кто получил признание.

Вернувшись в Формулу-1 в 2015 году, Honda стала поставщиком двигателей для команды McLaren, с которой в конце 80-х компания завоевала 4 титула в командном и личном зачетах и создала наиболее доминирующий болид в истории Формулы-1.

Однако повторить историю не удалось. Из-за несовершенства коммуникации между McLaren и Honda, японскому мотористу так и не удалось создать конкурентоспособный двигатель. В течение трех «ужасных» лет с McLaren Honda получила много критики в свою сторону.

В 2018 году Honda, оказавшись в шаге от прекращения выступлений в Формуле-1, начинает сотрудничество с командой Scuderia Toro Rosso, которая является «младшей» командой концерна Red Bull в Формуле-1. Весь сезон команда провела в тестовом режиме, а лучшим результатом стало 4 место на Гран-при Бахрейна. Отсутствие прессинга от партнеров и налаженное сотрудничество команды и моториста принесло свои результаты. Оценив прогресс Honda, старшая команда Red Bull объявила о сотрудничестве с японским мотористом. Таким образом, Honda сотрудничала сразу с двумя командами концерна Red Bull.

Несмотря на прогнозы скептиков, сезон 2019 стал возвращением Honda на вершину. Тогда команды Red Bull одержали 11 подиумов и 3 победы на двоих. А на Гран-при Бразилии гонщики двух команд завоевали победный дубль – 1 и 2 места.

В следующем сезоне команда Red Bull Racing Honda заняла 2 место в Кубке конструкторов (командном зачете) и одержала 2 победы и 13 подиумов. Кроме этого, на Гран-при Италии пилот "младшей" команды, сменившей название на Scuderia Alpha Tauri Honda, победил в "домашней" для команды гонке.

В начале сезона 2021 года Honda объявила о прекращении участия в чемпионате по окончании года. Однако, чтобы осуществить мечту – титул в двух зачетах, Honda за 6 месяцев разработала новый двигатель, концепцию которого компания пыталась воплотить из McLaren. Как следствие, японскому мотористу удалось создать компактный двигатель, отличающийся более высокой мощностью и надежностью. Помимо нового двигателя в этом году произошли изменения в регламенте, сделавшие концепцию днища болида Red Bull выигрышной.

Таким образом, впервые в эру гибридных двигателей (с 2014 года) появилась настоящая угроза для Mercedes – доминирующей команды последних 7 лет. На протяжении всего сезона между Red Bull Racing Honda и Mercedes и их пилотами шла ожесточенная борьба.

Сезон 2021 года по праву можно назвать одним из самых зрелищных в современной Формуле-1. Настолько, что перед последней гонкой сезона количество очков у Макса Ферстаппана и Льюиса Хэмильтона было одинаковым.

Одержав 10 побед и 18 подиумов в 22 гонках, Макс Ферстаппен впервые стал Чемпионом Мира Формулы-1 и первым, кто добился этого не за болидом Mercedes в гибридной эре. Команда Red Bull Racing Honda заняла 2 место в Кубке конструкторов, уступив Mercedes 28 очков. Кроме этого, лучший сезон в своей истории провела команда Scuderia Alpha Tauri Honda, одержав 142 очка.

А что дальше? Honda покидает Формулу-1 для нового вызова – достижение абсолютной углеродной нейтральности в серийном производстве. Соичиро Хонда всегда считал, что гоночный автомобиль – настоящая лаборатория на колесах. Так Honda сможет использовать весь опыт постройки гибридных двигателей в Формуле-1 в серийном производстве.

Также Honda продолжит сотрудничество с Red Bull на других условиях. С 2022 года Red Bull получает право на использование интеллектуальной собственности разработок Honda. Также Honda будет поддерживать Red Bull в дальнейшем построении двигателей и будет оказывать поддержку во время гоночных сессий.

В этом году Honda удалось добавить еще один титул к собственному активу. Теперь у компании 6 добытых Кубков Конструкторов и 6 титулов в личных зачетах в Формуле-1.