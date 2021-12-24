У Байдена не подтвердили переговоры с Путиным в Женеве
В США заявили, что дата и место проведения переговоров с Россией в формате стратегического диалога до сих пор не определены, сообщает Слово и дело.
С таким заявлением выступила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Сейчас нет окончательной договоренности о месте и дате переговоров", - сказала официальный представитель администрации Байдена.
Отвечая на вопрос журналистов, с чем может быть связано заявление Путина на этот счет, которое он сделал на итоговой пресс-конференции в четверг, Псаки отметила, что не может комментировать мотивы кремлевского лидера.
"Мы работаем в направлении дипломатических переговоров. С чем-то мы соглашаемся, с чем-то, конечно, не можем согласиться, и очевидно, что НАТО (требования России по нерасширению Альянса – ред.) является одним из хороших примеров", - уточнила представитель администрации США.