У Байдена не подтвердили переговоры с Путиным в Женеве

В США заявили, что дата и место проведения переговоров с Россией в формате стратегического диалога до сих пор не определены, сообщает Слово и дело.

С таким заявлением выступила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сейчас нет окончательной договоренности о месте и дате переговоров" , - сказала официальный представитель администрации Байдена.

Отвечая на вопрос журналистов, с чем может быть связано заявление Путина на этот счет, которое он сделал на итоговой пресс-конференции в четверг, Псаки отметила, что не может комментировать мотивы кремлевского лидера.