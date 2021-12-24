В случае конфликта между Украиной и РФ Турция поддержит Киев
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт РФ и Украины, как России и НАТО, вышел на опасный уровень. Но в Турции отметили близкие отношения с Киевом. Об этом, ccылаясь на слова министра в эфире местного телеканала, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
"Напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня. Турция не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией", – сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.