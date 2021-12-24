Vodafone изменил часть тарифов

Мобильный оператор Vodafone с 24 декабря повысил стоимость самого дешевого тарифного плана 4G Smart XS. Теперь абоненты будут платить ежемесячно 55 грн вместо 45 грн. Также выросла стоимость тарифов 4G Smart S+ – до 120 грн в месяц вместо 85 грн, сообщает Обозреватель.

Об этом стало известно из SMS-рассылок, которые получали абоненты с этими тарифами с начала декабря. На официальном сайте Vodafone какие-либо объявления по этому поводу отсутствуют.

При этом сообщается, что в тариф 4G Smart S+ с новой стоимостью войдет больше услуг. То есть фактически абонентов переводят на более дорогой пакет – в него теперь входят 12 Гб мобильного интернета (было 6 Гб) и 300 минут для звонков по Украине (было 200 минут)

Кроме того, изменяются условия звонков в Россию. Об этом компания сообщила официально.

Пакетные минуты международных звонков не будут действовать для звонков по направлениям +7495 та +7499 (российские операторы связи в Москве – ред.). Также изменяется базовая тарификация по этим направлениям.

Стоимость звонков теперь составляет 25 грн за 5 минут в день. В сутки можно заказать до 20 таких "пакетов". Деньги снимут только при условии пользования услугой. Если "наговорить" больше, чем предусматривают "пакеты", каждая следующая минута разговора будет стоить абоненту 5 грн.

Это уже не первое изменение тарифов Vodafone за последние месяцы. Так, с 12 ноября мобильный оператор ввел новшества для всех абонентов:

цена SMS-сообщений за рубеж выросла на 1 грн . Теперь отправить его можно за 3 грн;

. Теперь отправить его можно за 3 грн; появилась услуга 20 грн за 20 минут в день на звонки в такие страны: Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, РФ, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция;

25 грн за 5 минут в день – на звонки в такие страны: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Узбекистан, Хорватия, Швейцария;

– на звонки в такие страны: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Узбекистан, Хорватия, Швейцария; стоимость звонков в другие государства, которые не вошли в вышеуказанные тарифы, установлена на уровне 25 грн за 1 минуту в день.

А в начале октября другой украинский мобильный оператор – "Киевстар" – запустил новые тарифные планы. Целый ряд существующих тарифов изменили, а некоторые и вовсе перестали быть доступными для подключений. Последними могут пользоваться граждане, ранее подключившие тариф.

Больше не доступны для украинцев такие тарифы: