У меня нет задачи развалить "Слугу народа" – Разумков

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет задачи развалить фракцию "Слуга народа" для объявления досрочных парламентских выборов.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Ни у меня, ни у коллег нет задачи развалить "Слугу народа". Во-первых, они сами с этим успешно справляются. Во-вторых, я никогда ничего не разрушал, всегда только создавал" , – заявил бывший спикер парламента.

Впрочем, Разумков не исключил возможность потери "Слугой народа" большинства в парламенте, что могло бы стать основанием для роспуска Верховной Рады президентом.

Он также заявил, что не будет ждать, пока в его объединении наберется достаточно парламентариев для формирования депутатской группы.