У меня нет задачи развалить "Слугу народа" – Разумков
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет задачи развалить фракцию "Слуга народа" для объявления досрочных парламентских выборов.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".
"Ни у меня, ни у коллег нет задачи развалить "Слугу народа". Во-первых, они сами с этим успешно справляются. Во-вторых, я никогда ничего не разрушал, всегда только создавал", – заявил бывший спикер парламента.
Впрочем, Разумков не исключил возможность потери "Слугой народа" большинства в парламенте, что могло бы стать основанием для роспуска Верховной Рады президентом.
Он также заявил, что не будет ждать, пока в его объединении наберется достаточно парламентариев для формирования депутатской группы.
"Если буду ждать, снова наберется ведро того, чего не надо. И я, и коллеги, и команда, которая сегодня рядом со мной, хотели бы, чтобы наша команда становилась больше, но чтобы это не влияло на качество", – отметил Разумков.