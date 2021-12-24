СБУ опровергает открытие дела против нардепа Шевченко

Служба безопасности Украины не открывала уголовное дело в отношении народного депутата Евгения Шевченко, известного своими поездками в Минск к Александру Лукашенко, сообщает Украинская правда.

"На данный момент следователи Службы безопасности Украины не возбуждали уголовное производство в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности" , – рассказали в пресс-службе СБУ.

Ранее народный депутат Евгений Шевченко заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "государственная измена".