В мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok

Компания Tesla выпустила для своих электромобилей большое праздничное обновление с приложением TikTok и новыми играми, сообщает РБК-Украина.

Обновление программного обеспечения (версия 2021.44.25) для электрокаров Tesla включает в себя множество "вкусностей".

В интерфейсе появилась настраиваемая панель запуска приложений внизу экрана, также в целом упростилось управление, чтобы пользователь мог сосредоточить внимание на навигации и мультимедиа. Кроме того, добавлена автоматизация просмотра слепых зон с камеры при повороте.

Световое шоу - функция, которую Tesla впервые представила в качестве "пасхального яйца" в кроссовере Model X еще в 2015 году - сопровождалось хлопающими дверями "крылья сокола". Теперь световое шоу доступно для всех автомобилей Tesla.

Tesla Theater, платформа, в которую интегрированы потоковые приложения, получило новое дополнение: теперь вы можете смотреть TikTok со своего сенсорного экрана. Формально, это можно делать лишь, когда автомобиль припаркован.

Кроме того, в праздничном обновлении этого года автопроизводитель добавил в раздел видеоигр популярную аркаду Sonic the Hedgehog и логическую игру Sudoku.

Также в целях сохранения работоспособности батареи, в холодную погоду при низком заряде аккумуляторов автоматически отключится климат-контроль салона и подогрев сидений.