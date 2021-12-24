Разумков дал четкий ответ об участии в президентских выборах
Бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о твердом намерении идти на следующие президентские выборы. Также он пообещал, что не уйдет из политики в любом случае. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый Берег".
В числе прочего, Разумков также сказал, что пока не готов ни с кем объединяться, потому что строит партию
"вместе с коллегами".
Что касается президентских амбиций, политик отметил, что он
"участвовал во всех выборах в той или иной ипостаси".
"На выборы президента я пойду и на парламентские пойду. Выборы – это не Олимпиада. Это всегда игра на победу. На Олимпиаде главное – участие, а на выборах – результат", – сказал Разумков.
Кроме того, нардеп добавил, что он всегда правильно оценивает
"свои возможности".
"Если мне будут доверять люди, если я буду понимать, что мои знания, моя компетенция, мой опыт, мое желание работать на пользу Украины поддерживаются людьми, я буду делать все, что зависит от меня. И здесь вопрос не в позиции", – отметил политик.
На сравнение журналиста его слов о доверии людей с ответом Зеленского о втором сроке Разумков ответил отрицательно.
"Нет нет. Я буду работать в любой должности, из политики точно не уйду. В отличие от президента, который говорил, что идет на один срок, а затем вернется в 95 квартал. Я из политики не уйду, мне это интересно, мне это нравится. Хотел бы верить, что у меня это выходит", – подытожил нардеп.