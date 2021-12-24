Разумков дал четкий ответ об участии в президентских выборах

Бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о твердом намерении идти на следующие президентские выборы. Также он пообещал, что не уйдет из политики в любом случае. Об этом он рассказал в интервью изданию﻿ "Левый Берег".

В числе прочего, Разумков также сказал, что пока не готов ни с кем объединяться, потому что строит партию "вместе с коллегами" .

Что касается президентских амбиций, политик отметил, что он "участвовал во всех выборах в той или иной ипостаси" .

"На выборы президента я пойду и на парламентские пойду. Выборы – это не Олимпиада. Это всегда игра на победу. На Олимпиаде главное – участие, а на выборах – результат", – сказал Разумков.

Кроме того, нардеп добавил, что он всегда правильно оценивает "свои возможности" .

"Если мне будут доверять люди, если я буду понимать, что мои знания, моя компетенция, мой опыт, мое желание работать на пользу Украины поддерживаются людьми, я буду делать все, что зависит от меня. И здесь вопрос не в позиции", – отметил политик.

На сравнение журналиста его слов о доверии людей с ответом Зеленского о втором сроке Разумков ответил отрицательно.