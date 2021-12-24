Разумков о СНБО: все пойдут на допросы из-за введения санкций

Бывший спикер ВР и глава объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков считает, что члены Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) будут нести персональную ответственность из-за решений о введении санкций.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

Разумков сказал, что пытался объяснить президенту ошибочность использования механизма санкций, введенных СНБО.

"Я напрямую говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, чтобы ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность - тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы "100%" , – заявил он.

По его словам, истечет время и члены СНБО будут вынуждены нести персональную ответственность за принятие таких решений.

"Сегодня же идут суды. Все будут ходить рассказывать в судах, что было, чего не было. Но СНБО – это совещательный орган, который что-то рекомендует президенту. И право президента как главы Совета национальной безопасности и обороны либо ввести в действие такое предложение, либо нет" , – отметил политик.

Как отметил Разумков, президент в ответ на его аргументы отвечал, что введение таких решений – это коллективная ответственность Совета национальной безопасности и обороны.