В Службе занятости назвали самые востребованные профессии

В базе Государственной службы занятости (ГСЗ), по состоянию на 1 декабря, насчитывалась 61 тыс. вакансий. Самый высокий спрос наблюдается у рабочих перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли и транспорта, сообщает Обозреватель.

В общем же почти 70% открытых вакансий затрагивают рабочие профессии. В то же время, почти 60% состоящих на учете имеют высшее образование. Это является одной из главных причиной безработицы в Украине.

По состоянию на 1 декабря на учете в государственной службе занятости состояло 261 тыс. безработных, рассказала начальник Управления предоставления услуг населению ГСЗ Инна Бондини. Т.е., их количество на 200 тысяч превышает количество открытых вакансий.

При этом Бондини отмечает: в последнее время ситуация на рынке труда начала улучшаться.

"Это можно объяснить снятием жестких карантинных ограничений – начали возобновлять работу те предприятия, которые закрывались на период жесткого локдауна" , – отметила она.

Кого работодатели ищут больше всего

По профессиональным группам наибольшим спросом у работодателей пользуются, прежде всего, представители рабочих специальностей. В частности:

квалифицированные рабочие с инструментом – 23% вакансий;

рабочие по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 18%;

неквалифицированные работники – 13%;

работники сферы торговли и услуг – 12%.

Топ-5 профессий декабря, которые были наиболее востребованы на рынке труда, также состоит из рабочих специальностей. Речь идет о:

слесаре-ремонтнике;

водителе;

продавце;

швее;

подсобном рабочем.

Какую зарплату предлагают работодатели

Если оперировать данными службы занятости, то в декабре средняя заработная плата среди вакансий, которые подавали работодатели, составила 8 900 грн. Однако есть сферы, где заработные платы гораздо выше:

в ІТ средняя плата 12 тыс. грн;

в строительстве – 11,3 тыс. грн,

финансовая и страховая деятельность – 10,3 тыс. грн;

сфера водоснабжения, канализации и обращения с отходами – 10 тыс грн;

добывающая промышленность и разработка карьеров – 10 тыс. грн.

О причинах безработицы

Главной причиной того, что украинцы теряют или не могут найти работу, Бондини назвала не соответствие условий труда и уровня зарплат их требованиям. Работодатели предлагают невысокие официальные заработные платы, люди на это все чаще не согласны.

"Также мало вакансий по профессиям, которые пользуются спросом. Если мы посмотрим на структуру безработных только по уровню образования, то почти 60% состоящих на учете – с высшим образованием. В то же время почти 70% вакансий — по рабочим профессиям. Т.е., есть несоответствие спроса и предложений, из-за чего люди остаются без работы" , – отметила она.

Еще одна причина – очень низкая трудовая мобильность: в Украине очень немного людей готовы уехать за хорошей работой в другой город. Однако те, кто это, все же, делает, едут, в первую очередь, в:

Киев;

Львов;

Одессу;

Харьков;

Днепр;

Запорожье;

Кривой Рог.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше от сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10 878 грн (минус 98 грн).