НАТО не воспринимает всерьез предложения РФ – посол

Россия шантажирует и Украину, и все остальные страны. Об этом заявила посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью изданию﻿ "Европейская правда".

Угроза нового нападения России на Украину стала темой номер один в мире, о ней ведут переговоры президенты. Что касается НАТО, то посол Украины Наталья Галибаренко сказала, что сначала там все "были очень взволнованы" .

"Скажу по своим контактам, что риск нападения на Украину еще в начале этого месяца оценивался как очень высокий, и дискуссия была очень горячей. Но дальше мы организовали соответствующие визиты: министр иностранных дел посетил Брюссель, прошло министерское заседание в Риге, приезжали специалисты по линии спецслужб. Был серьезный обмен информацией, которой владеют стороны. Как следствие, мы с НАТО пришли к консолидированной оценке происходящего. Когда оценки совпадают, становится возможным работать над тем, как реагировать", – утверждает Галибаренко.

Также она уточнила, что западные партнеры считают, что "Россия очень сильно повышает ставки на политической арене" .

"Она шантажирует и Украину, и всех вместе. Некоторые промежуточные цели уже достигнуты: Россия добивалась прямого контакта с Байденом, и она его получила. Теперь ситуация нагнеталась для того, чтобы "вбросить" их предложение о красных линиях, о новых границах и гарантиях безопасности в Европе. Россия действует по привычной схеме: она сильно манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию – а затем соглашается договариваться. В настоящее время они шантажируют также весь НАТО и говорят о своих "беспокойствах по безопасности через расширение Альянса". Это принуждение для того, чтобы сесть за стол переговоров и начать договариваться", – считает посол.

Говоря о предложениях, которые в письменном виде выдвинула Россия к НАТО, Галибаренко отметила, что в Альянсе его серьезно не воспринимают.