Переговоры США и РФ будут трехсторонними, Украину представит Америка - нардеп

Интерпретация президента РФ Владимира Путина в том, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США - это его позиция для внутренних каких-то целей, пропаганды. Для Украины критически важно, чтобы США защищали и представляли украинские интересы в этих переговорах с Россией, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, тут есть элементы челночной дипломатии, но самое главное, что США выступают адвокатом Украины. Мережко отметил, что США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять их принимать.