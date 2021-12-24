У берегов Австралии построят ветряные электростанции

Мадридская BlueFloat Energy объявила о намерении построить три огромные ветряные электростанции у австралийского побережья, две из них будут смонтированы на плавучих платформах, сообщает 3Dnews.

Строительство будет осуществляться совместно с консалтинговой компанией Energy Estate, действующей в Сиднее, Канберре и Аделаиде.

Объект Hunter Coast Offshore Wind Project мощностью 1,4 ГВт построят у побережья Нового Южного Уэльса, в том же штате будет реализован и проект Wollongong Offshore Wind Project на 1,6 ГВт, а объект Greater Gippsland Offshore Wind Project мощностью 1,3 ГВт будет смонтирован в штате Виктория. По данным BlueFloat Energy, первые два проекта будут представлять собой плавучие конструкции, а основание последнего установят на морском дне.

Проекты действительно крупные. Известно, что в 2020 году во всём мире были построены оффшорные ветряные электростанции общей мощностью 6,1 ГВт, чуть меньше, чем в 2019 году (6,24 ГВт). По прогнозам экспертов, благодаря новым стройкам совокупная мощность ветряных электростанций в мире увеличится к 2030 году до 270 ГВт.

Сейчас в Австралии нет ни одной оффшорной ветряной электростанции. К концу ноября местный парламент одобрил законы, предусматривающие поддержку соответствующей отрасли и позволяющие создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции в строительство как самих станций, так и инфраструктуры для передачи электроэнергии.

В последние годы всё большее число компаний принимает участие в реализации оффшорных ветряных проектов — от Шотландии до Японии. Плавучие ветрогенераторы отличаются от монтируемых на морское дно тем, что их можно использовать даже в прибрежных водах с большой глубиной.