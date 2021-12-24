На польско-украинской границе образовались километровые очереди

На границе Польши и Украиной образовались километровые очереди. На пунктах пропуска с польской стороны (Медыка и Корчава) застряли более полтысячи авто.

Украинские заробитчане ждут по 6-7 часов для того, чтобы вернуться домой на рождественские праздники.