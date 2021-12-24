На польско-украинской границе образовались километровые очереди
На границе Польши и Украиной образовались километровые очереди. На пунктах пропуска с польской стороны (Медыка и Корчава) застряли более полтысячи авто.
Украинские заробитчане ждут по 6-7 часов для того, чтобы вернуться домой на рождественские праздники.
"Проедем 2-3 метра и час простаиваем. Очень медленно. Мы не рассчитывали, что будет так долго. Пищей не запаслись. Бензина уже немного, потому что холодно. Всю ночь греемся. Мы рассчитывали на поезд из Львова в Одессу, но уже вижу, не успеваем. Не знаю, как будем добираться домой", - рассказал жураналистам одессит Игорь Лапин.