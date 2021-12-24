5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин

Высокий уровень холестерина, так же как и гипертонию, называют "тихим убийцей" из-за отсутствия ярко выраженных симптомов. По оценкам врачей, холестерин повышается в основном из-за употребления жирной пищи, отсутствия физических нагрузок, курения и пристрастия к алкоголю, сообщает Российская газета.

Один из ключевых способов снизить уровень холестерина в крови - это питаться здоровой пищей и заниматься физкультурой, однако в новогодние праздники трудно выполнить два этих условия. Однако есть пять продуктов, которые вполне можно заменить на полезные аналоги и при этом не испортить праздничный ужин, а сделать его только лучше.

Выбор в пользу рыбы

Так, вместо мяса на стол лучше подавать рыбу, например, лосося. Он богат омега-3 жирными кислотами, помогает снизить давление, уровень триглицеридов (жиров в крови) и скорость образования артериальных бляшек.

Здоровый перекус

Распространенный перекус в виде чипсов перед праздничным ужином лучше заменить на орехи. Они богаты витаминами и фитостеролами, которые снижают всасывание холестерина в кишечнике. Предпочтение стоит отдать несоленым орехам, например, грецким.

Если масло, то растительное

Для придания аромата блюдам во время жарки лучше использовать оливковое или рапсовое масла вместо сливочного, в котором много насыщенных жиров. Они приводят к повышению уровня липопротеинов низкой плотности в крови (так называемый плохой холестерин).

Десерт тоже важен

В качестве десерта можно подать фруктовый пудинг, в котором присутствует клетчатка. Удачным вариантом будет использовать в десерте яблоки, виноград, цитрусовые или клубнику, в которых содержится пектин, на 10% снижающие уровень холестерина.

А вместо заварного крема можно использовать растительные сливки - соевые или овсяные. Они идеально дополнят пудинг или торт и не навредят кровеносным сосудам.