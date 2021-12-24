В Австралии обнаружили редкую рыбу с "руками"

Эту рыбу ранее видели только четыре раза. Поэтому ее отнесли к группе исчезающих животных, сообщает Корреспондент.

У берегов Тасмании с помощью глубоководной камеры на глубине 150 метров впервые за 22 года обнаружили редкую "ходячую" брахионитиевую рыбу. Ученые уверены, что она живет только в Австралии, пишет ВВС.

Рыба "ходит" по морском дне с помощью рук. Также она может плавать.

Ранее рыба попадалась на глаза всего четыре раза. В связи с этим, ее отнесли к видам, которые находятся под угрозой исчезновения.