В Австралии обнаружили редкую рыбу с "руками"
Эту рыбу ранее видели только четыре раза. Поэтому ее отнесли к группе исчезающих животных, сообщает Корреспондент.
У берегов Тасмании с помощью глубоководной камеры на глубине 150 метров впервые за 22 года обнаружили редкую "ходячую" брахионитиевую рыбу. Ученые уверены, что она живет только в Австралии, пишет ВВС.
Рыба "ходит" по морском дне с помощью рук. Также она может плавать.
Ранее рыба попадалась на глаза всего четыре раза. В связи с этим, ее отнесли к видам, которые находятся под угрозой исчезновения.
"Это увлекательное открытие дает надежду на дальнейшую выживаемость розовых рыб с ладошками, поскольку очевидно, что у них более широкая среда обитания и распространения, чем считалось ранее", - отметил ведущий исследователь и морской биолог, доцент Университета Тасмании Невилл Барретт.