Каждый второй украинец считает реальной угрозу вторжения РФ
49,2% украинцев считают реальной угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.
Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
41,4% респондентов уверены, что вторжения на украинские территории не будет.
При этом, 57,8% опрошенных считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия украинской власти по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными 27,1% украинцев.
Опрос проводился с 13 по 16 декабря. Было опрошено 1203 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбассе и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.