Фьюри отказался от защиты титула WBC

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в ближайшее время не намерен защищать свой титул, который ранее отобрал у американца Деонтея Уайлдера. Об этом заявил промоутер одиозного британца Фрэнк Уоррен, сообщает Обозреватель.

В интервью YouTube-каналу iFL TV англичанин рассказал, что Фьюри и обязательный претендент по линии WBC Диллиан Уайт не могут договориться о распределении гонорара. А биться "за гроши" Цыганский Король не намерен.

Тайсон Фьюри перед Рождеством. Источник: скриншот

"В одном из наших ближайших шоу будет бой Тайсона Фьюри. Но он не будет защищать чемпионский пояс. WBC и Уайт разбираются в Арбитражном суде по вопросу гонораров. И вряд ли стоит ждать решение в ближайшее время, поскольку слушания в суде пройдут лишь в марте.

Эдди Хирн считает, что его боец заслужил 45%. Я же уверен, что он должен получить пятую часть (20%). Пока этот вопрос не будет решен, никаких переговоров вести не будем. Так что раньше июня бой Уайта и Фьюри не состоится", – безапелляционно заявил Уоррен .

С другой стороны, это вряд ли дает зеленый свет Александру Усику для встречи с Фьюри. Во-первых, украинец все же обязан дать реванш Энтони Джошуа. А, во-вторых, крымчанина интересует объединение титулов, а Тайсону вряд ли позволят выставить пояс на кон раньше проведения обязательной защиты.

Впрочем, Александр Красюк, промоутер Усика, открыто говорил, что ведет переговоры с представителями и Джошуа, и Фьюри.