РФ обвинила Украину в подготовке нового наступления на Донбассе

Обстановка на Донбассе продолжает деградировать, а Киев готовится решить конфликт военным путем. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Около 10 тысяч западных военных инструкторов находятся в Украине, 4 тысячи из них – из США", – заявила Захарова в пятницу в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что "было бы хорошо, если бы ситуация улучшалась" :

"Да, возможно, это нарушало бы Минские договоренности, но практика "на земле", ситуация, обстановка, она бы говорила об эффективности присутствия этих людей в пользу мирного процесса. Но ведь все ровно наоборот".

Как утверждают в МИД РФ, западные инструкторы учат украинских военных ведению наступательных действий, в том числе в условиях города.

"Чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины. Чем больше туда поставляет вооружений, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, – они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что все заявления о том, что иностранные военнослужащие на Украине принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны этой страны и в "сдерживании российской военной агрессии – это ложь" .

"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и напрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе", – сказала Захарова.

Она заявила, что за последние две недели Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ насчитала 7 тысяч нарушений прекращения огня – в пять раз больше, чем в минувшем декабре.

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса", – добавила официальный представитель МИД РФ.