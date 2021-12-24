Порошенко о подозрении в госизмене: "Я приеду – поговорим"

"5 канал" опубликовал анонс интервью с экс-президентом Петром Порошенко, которому недавно подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из ОРДЛО.

В опубликованном фрагменте Порошенко выразил свое отношение к этой ситуации.

"Это безумие. Я – 5-й президент государства, и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров" , - заявил политик.

"Я приеду – поговорим!" , – добавил Порошенко.

Дату публикации полного интервью вещатель не объявил, но призвал следить за анонсами.

Ранее экс-президенту и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене из-за поставок угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах.

Отметим, "5 канал" и "Прямой" принадлежали напрямую Порошенко, но недавно он продал их холдингу "Свободные медиа", владельцем которого являются нардепы от "ЕС", а также ведущие и менеджеры этих каналов.