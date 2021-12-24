За два года "Большая стройка" обновила 40% основной сети дорог

Со старта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2019 году и до сегодня удалось восстановить почти 14 000 км дорог по всей Украине, что превышает 40% всей основной сети дорог государства, сообщает УНИАН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Большая стройка: дороги и мосты".

По словам Владимира Зеленского, гарантированное Конституцией право на свободу передвижения в Украине фактически было ограничено из-за разрушенных дорог, мостов и мостовых переходов.

"Согласитесь, еще несколько лет назад дороги и мосты были чем-то вроде пришельцев или телепортации во времени - дискуссией о том, что слышали все, но почти никто не видел. Превращение дорог и мостов из мифических понятий в реальные современные объекты начала два года назад наша команда и наша программа "Большая стройка"" , - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что в начале программы была поставлена амбициозная цель обновить 6 тысяч км дорог государственного и местного значения. Тогда скептики говорили, что это невозможно: не хватит людей, денег, материалов - не хватит ничего.

"Но у нас было большое желание, это действительно то, что мы хотели. Мы хотели показать наше государство другим абсолютно для всех, и получили даже больший результат, чем планировали. Более 6,5 тыс. км дорог было обновлено или построено в 2020 году" , - сказал президент.

На сегодня по всей Украине обновлено и построено уже 14 000 км дорог и более 500 мостов и мостовых переходов. Владимир Зеленский отметил, что "Большая стройка" будет двигаться дальше.

В следующем году начнется масштабная программа модернизации пунктов пропуска на пограничных переходах и строительство еще одного важного объекта – Киевской обходной дороги. Сейчас уже происходит выбор подрядчика.

По мнению президента, успех программы "Большая стройка" наиболее наглядно иллюстрируют социологические опросы. Каждый третий украинец назвал "Большую стройку" в числе наиболее выдающихся событий этого года, а более 60% отметили положительные изменения за счет реализации программы.