Названы десять лучших оптических иллюзий года

Мерцающие огни, резиновые сандалии и слаймы попали в список лучших оптических иллюзий год, сообщает УНИАН.

Лучшую иллюзию восприятия или когнитивную иллюзию года определяют на специальном конкурсе уже 16 лет - в рамках Европейской конференции по визуальному восприятию в Испании.

Сейчас конкурс проходит в онлайн-формате. Все желающие могут предложить свою иллюзию, победителя выбирают путем голосования.

В этом году на первом месте - оптическая иллюзия с шахматной доской и зеркалом, в котором видна фантомная шахматная фигура.

Второе место заняла "иллюзия раздевалки" - пример явления, когда наблюдатели не видят изменений из-за того, что они происходят постепенно.

Третья премия досталась "Иллюзии двойного кольца", завязанной на необычном движении двух колец.

Сандалии Сгосѕ и носки - на четвертом места. Эта иллюзия завязана на восприятии цвета.

Пятое место досталось иллюзии, которая обыгрывает способность воспринимать сложные сцены лишь на основе информации о движении.

Необычная коробка (или несколько коробок) от отца и дочери - на шестом месте.

Игрушка, обладающая свойствами неньютоновской жидкости, зеркало, и рука, что почти превратилась в слайм, - на седьмой позиции.

Иллюзия движения объекта, который на самом деле статичен, заняла восьмое место.

Шестиугольники, превращающиеся в трехмерный куб, - на предпоследней позиции.

Якобы движение мерцающего света замыкает топ.