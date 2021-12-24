Глоба рассказал, какие знаки зодиака ждут большие перемены в 2022 году

Наступающий год обещает быть насыщенным на разные события. По словам астролога Павла Глобы, с кардинальными переменами в жизни столкнутся четыре знака зодиака, сообщает Профиль.

Телец

У представителей этого знака большие перемены произойдут в личной жизни. Обычно консервативные Тельцы почувствуют необходимость изменений, причем основные события будут происходить вплоть до августа. Кроме того, возможны перемены в мировоззрении, а также появление новых идей, что благоприятно скажется на финансовой сфере..

Близнецы

Близнецам придется расставить приоритеты и обозначить для себя новые цели. Чтобы достичь их, нужно приложить максимальные усилия, но результат будет того стоить. Не исключено, что придется пересмотреть отношения с друзьями и близкими.

Лев

Львы захотят преодолеть застой, который они вдруг почувствуют. Также возникнет необходимость уделить внимание работе над собой. Если захочется испытать новые эмоции, не следует сопротивляться и упускать шанс привнести красок в жизнь. Глоба посоветовал идти навстречу переменам.

Водолей

Для Водолеев будущий год станет временем больших перемен, причем изменения будут позитивными. У многих получится осуществить свои мечты и планы. Главное – найти баланс между внутренним миром и реальностью.