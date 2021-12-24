В Мариуполе обезвредили международную преступную группу, похищавшую людей

В Мариуполе СБУ обезвредила международную преступную группу, похищавшую людей. Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

По его приказу члены группировки налаживали сбыт тяжелых наркотиков. Для этого они вовлекали в наркобизнес местных жителей, удерживаемых запугиваниями.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения.

Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. долларов.