В ПриватБанке стартовали выплаты "1000 грн за вакцинацию"

ПриватБанк начал выплачивать своим клиентам "тысячу Зеленского за вакцинацию". Случилось это на 6 день после официального старта выплат, стартовавшего 19 декабря. А до этого – начиная с 13 декабря, – деньги выдавались в тестовом режиме, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил пресс-секретарь учреждения Олег Серга. При этом он отметил, что на данный момент карту для получения выплаты получили уже 3 млн клиентов учреждения.

"ПриватБанк начал выплаты государственной помощи "єПідтримка" своим клиентам, которые оформили в Приват24 специальную цифровую карту и подали заявку в Дії. На сегодняшний день клиенты банка оформили более 3 млн карточек "єПідтримка". Ее можно оформить за 15 секунд" , – говорится в сообщении.

Украинцы открыли уже почти 6 млн карт для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию"

Более 5,8 млн украинцев открыли виртуальные карты для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию". Получили же эти деньги уже более 2,3 млн граждан.

Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что в общем украинцы уже потратили 210 млн грн – преимущественно на книги, кино, театр и железнодорожные билеты.

Где можно потратить выплату

В свою очередь, Дія в Telegram представила список компаний-партнеров программы

"єПідтримка", на товары и услуги которых украинцы могут потратить свою выплату. "Многие бизнесы поддержали проект, так что рассказываем, как с пользой потратить помощь от государства" , – говорится в сообщении.

Кино

Планета Кино – если вы открыли карту "єПідтримка" в Mono, то за 1000 грн можете приобрести 4 сертификата на скидку, по 250 грн каждый. К каждому сертификату попкорн в подарок;

Мультиплекс предлагает владельцам карт ПриватБанка абонемент в кино. Абонемент за 1000 грн – это 11 сеансов на местах GOOD или же 7 визитов на места IMAX.

Книги

Книголав предлагает сертификат на 1000 грн, который автоматически позволяет выбрать на сайте книги на 1400 грн;

Vivat – при выборе любых книг на сумму от 1001 до 1200 грн сумма в корзине автоматически уменьшается до 1000 грн;

Наш Формат – при заказе от 750 грн получите 2 книги в подарок, от 1000 грн - 3 книги. Если сумма заказа до 1050 грн, издательство округляет ее до 1000 грн;

BIZLIT – с промокодом epidtrymka дарят еще 20% скидки. Тогда будете иметь не 1000 грн на книги, а 1200 грн.

События

Сoncert.UA предлагает приобрести сертификат на 1000 грн. Скидки сертификат не дает, однако им можно воспользоваться в течение года;

Ticketsbox предлагает сертификаты номиналом 200, 500 и 1000 грн. С сертификатом можно приобрести со скидкой или оформить бесплатно билеты на эксклюзивные концерты и прочие события.

Спорт

Sport Life предлагает сертификат на 2000 грн за 1000 грн. Сертификатом можно оплатить любой абонемент в сети Sport Life;

hiitworks предлагает разные пакеты тренировок за 1000 грн — для начинающих, персональные и групповые. Также "єПідтримкою" можно оплатить любой абонемент.

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