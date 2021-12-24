SkyUp объявил о масштабной распродаже билетов: скидки до 50%

Авиакомпания SkyUp Arilines устроила для пассажиров праздничную акцию в Новый Год. Билеты на рейсы можно купить со скидкой от 10% до 50%, но о скидке можно узнать только в новогоднюю ночь, сообщает Сегодня.

Информация об акции размещена на официальном сайте компании.

Для того чтобы получить скидку необходимо на официальном сайте SkyUp нажать "написать письмо". Пассажир заполняет письмо Санта-Клаусу. Далее в форме, которая появится, нужно указать свои личные данные и выбрать интересующий рейс.

Скидки будут действовать только на рейсы, выполняемые до 22 апреля 2022 года. Выбрать можно любой из заявленных в расписании полетов.

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Важно правильно указать имя и фамилию, так как на электронную почту в новогоднюю ночь придет письмо с промокодом со скидкой.

/ Фото: скриншот

Воспользоваться этим предложением украинцы смогут в течение двух недель, до 14 января 2022 включительно.

Однако количество пассажиров не может превышать указанное при заполнении формы. А оплатить билеты можно только банковской картой. Также нельзя использовать средства по личному балансу пассажира.