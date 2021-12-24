Зеленский анонсировал модернизацию пунктов пропуска на границе

В следующем году начнется модернизация международных пунктов пропуска на украинских границах в рамках программы "Большое строительство". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Большое строительство: дороги и мосты", пишет Константин Катышев, Корреспондент.

"О развитии пограничной инфраструктуры. Действительно, здесь уже сделано немало. А в 2022 году в рамках программы начнется модернизация международных пунктов пропуска", – сообщил Зеленский.

Он заверил, что на границах создадут комфортную инфраструктуру для украинцев и гостей государства, а также для бизнеса.