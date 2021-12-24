Ребров рассказал о готовности возглавить сборную Украины

Главный тренер эмиратского клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров прокомментировал возможную работу в сборной Украины, сообщает УНИАН.

"Я всегда с радостью буду работать в нашей сборной. Это моя страна, мой долг, это престижно. Но я никогда никого не подсиживал, не ждал, пока кто-то уйдет. Я считаю, что тренер вообще всегда должен быть в тонусе - он не должен простаивать и сидеть в ожидании какого-то заоблачного предложения" , - подчеркнул Ребров.

Специалист сказал, что после того, как "Ференцварош" расторг контракт с ним, у него было несколько предложений, но "очередь не стояла". При этом "Аль-Айн", по словам Реброва, "был очень настойчив".

"Они ждали меня, сказали, что будут ждать до конца, потому что ситуация с "Ференцварошем" развивалась достаточно долго. И в конце концов я принял предложение, потому что видел перспективу в этой команде. Мне здесь понравилось, я получаю удовольствие от работы" , - сказал Ребров, отметив, что затем появилась возможность поработать со сборной Украины.

"Потом на меня выходили со сборной Украины. Я сказал, что у меня есть контракт. Сказал, что я готов работать со сборной, но вы сперва решите ситуацию с клубом, и тогда я готов, вопросов нет. Но было непросто решить эту ситуацию. Еще раз говорю - я никого не подсиживаю, очень уважаю работу каждого тренера. Я не представляю, как сложно сейчас работать Александру Петракову в сборной, и так же сложно было работать Андрею Шевченко. Это ответственность и давление со стороны всей страны. Я был готов к этой работе, но в это время у меня была своя работа. Если бы переговоры оказались успешными - я бы с удовольствием работал со сборной Украины" , - сказал Ребров.

Он подчеркнул, что позиция президента "Аль-Айна" - не отпускать его ни за какую компенсацию:

"Да. Они долго меня ждали, до последнего не назначали тренера. Меня самого подкупало отношение клуба. Переговоры были не между мной и клубом, я сказал свою позицию".

Ребров заявил, что в будущем будет готов поработать со сборной:

"Если будет приглашение в сборную - конечно, я рассмотрю, если я буду без команды. Но сейчас я работаю здесь. Что будет дальше - никто не знает".

Он также сообщил, что его контракт с "Аль-Айном" рассчитан до конца весны.

На данный момент команда Реброва лидирует в чемпионате ОАЭ. Украинец четыре раза подряд признавался лучшим тренером месяца.

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