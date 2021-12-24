Все хиты в новогоднем звучании: TVORCHI выпустили альбом
Известная украинская группа TVORCHI порадовала фанатов атмосферной новинкой. Они перевыпустили хиты в новом альбоме с праздничным звучанием, сообщает 24 Канал.
Успешная группа TVORCHI презентовала новый альбом как никогда вовремя – в сам разгар предпраздничной суеты. HITS New Year Edition – это коллекция всех хитов дуэта в новогоднем звучании.
Новогодний альбом TVORCHI
Музыканты обновили любимые песни поклонников. Теперь там слышно тихую игру колокольчиков и бубенчиков. Новая праздничная мелодия и ритм удачно демонстрирует настроение праздника и погружает в сказочную атмосферу.
В EP (мини-альбом) вошло 5 наиболее известных хитов TVORCHI:
- "Мова тіла",
- "Не танцюю",
- "Віч-на-віч",
- Falling
- Bonfire.
Новый альбом TVORCHI HITS New Year Edition, как отмечают музыканты, станет идеальным дополнением новогодней вечеринки. Потому что стоит включить хотя бы один трек, как все наполняется атмосферой Рождества и Нового года.
TVORCHI – Falling (New Year Edition) (Mood Video): смотрите онлайн