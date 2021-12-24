В Турции горные поселки засыпало снегом по крыши

В Турции наблюдаются сильные снегопады в Восточном Причерноморье, выпало до двух метров снега, сообщает Корреспондент.

Из-за снегопада и обледенения прекратили учебу в начальных и средних школах в Трабзоне, Ризе, Артвине и Гиресуне.

Наиболее от снегопадов страдают горные районы. В некоторых селах снегом засыпало улицы и дома.

Из-за узких улиц в селах спецтехника не может работать в этих населенных пунктах. Местные жители лопатами откапывают свои дома.