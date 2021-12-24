Realme показала первый в мире экологичный смартфон

Он войдёт в первую премиальную серию бренда, сообщает УНИАН.

Многие компании во всем мире большое внимание уделяют экологии. Они стараются свести до минимума использование пластика, сокращая комплектные аксессуары и меняя упаковку. В Realme решили пошли немного дальше.

Компания показала внешний вид нового флагманского смартфона GT 2 Pro. Он войдёт в первую премиальную серию бренда и будет первым смартфоном на рынке с корпусом из полимерного биопластика.

Дизайн нового устройства создает известный японский дизайнер Наото Фукасава, уже знакомый украинским пользователям по хитовому смартфону realme GT Master Edition с необычным "чемоданным" дизайном. Новый дизайн называется Paper Tech Master Design – и на ощупь она должна напоминать бумагу.

Среди других интересностей: топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с 12 ГБ оперативной памяти и ультраширокоугольная камера. Последняя сможет удивить своим углом захвата, равным 150°. Для селфи поставят датчик на 32 Мп.

В отличие от многих конкурентов с 4 антеннами, Realme GT 2 Pro похвастается сразу 12 антеннами со всех сторон смартфона с автоматическим выбором той, где сигнал лучше, что улучшает качество соединения. Три из них – для NFC, благодаря чему смартфоном удобнее совершать оплату покупок.

Realme GT 2 Pro "лицом"/ фото Realme

Официальная презентация смартфонов состоится четвертого января в Китае. Позже новинка доберется и в другие регионы.