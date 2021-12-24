Как стирать пуховик в стиральной машине и вручную

В зимний сезон одним из самых актуальных вопросов для каждой домохозяйки является – как правильно постирать пуховик, чтобы наполнитель не сбился, а материал не испортился. Эксперты утверждают, что это можно сделать как руками, так и с помощью стиральной машины, однако нужно знать несколько нюансов, сообщает Обозреватель.

Всего одна ошибка в процессе может навсегда отправить верхнюю одежду на помойку. Далее, как правильно очищать пуховик на основе советов клининговых компаний и производителей одежды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стирать пуховик вручную

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть изделие, вытащить содержимое карманов и снять накладные пушные элементы, ведь их не рекомендуют стирать без необходимости.

Эксперты советуют использовать специальный порошок для стирки верхней одежды или жидкие средства. Температура воды, в которой заранее рекомендуют замочить пуховик на 15-20 мин. не должна превышать 30 градусов.еельзя тереть материал, чтобы избавиться от грязи, ведь можно повредить структуру наполнителя и цвет изделия. Для отдельных пятен лучше использовать мягкую губку или щетку.

После стирки одежду важно правильно выжать и высушить. Для этого рекомендуют осторожно сжимать каждую часть, не скручивая пуховик. От правильной сушки будет зависеть, в каком состоянии останется утеплитель и как хорошо он будет греть.

Для того чтобы наполнитель не пострадал, выжатую верхнюю одежду сначала нужно положить на мягкое полотенце, чтобы оно забрало лишнюю влагу, а затем повесить на плечики подходящего размера. После всех манипуляций сухое изделие нужно хорошо потрясти, чтобы утеплитель лег равномерно.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Для начала нужно убедиться, что пуховик можно стирать в машинке, проверив этикетку, и вывернуть его. Для автоматической стирки также следует выбрать специальное моющее средство, которое не оставит белых пятен, ведь обычный порошок может плохо вымываться.

Специалисты делятся лайфхаком – чтобы наполнитель не сбивался, можно положить в барабан теннисные мячики, или аналоги, которые продаются в соответствующих отделах. А чтобы изделие не "раздулось" с ним можно постирать полотенце, которое не линяет.

На современных стиральных машинках есть специальная программа для стирки пуховиков, однако если ее нет, можно включить деликатную стирку и установить температуру воды так, чтобы она не превышала 30 градусов.

Чтобы наполнитель не сбивался, можно положить в барабан теннисные мячики

Функцию отжима при этом лучше отключить – быстрый отжим на высокой скорости не пойдет на пользу пуховику, а при худшем сценарии может его испортить. Вместо этого рекомендуется настроить двойное полоскание, чтобы лучше вымыть мыльное средство.