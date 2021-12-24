Чиновников в китайском городе наказали за недостаточные усилия в борьбе с COVID-19

Власти Китая подвергли наказанию высокопоставленных лиц города Сиань (провинция Шэньси) за недостаточные меры контроля и предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом пишет газета South China Morning Post, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее данным, Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины заявила, что 26 функционеров КПК наказаны за "недостаточную строгость в предотвращении и в контроле над вспышкой" коронавируса. Им, вероятно, сделали государственный выговор.

В заявлении комиссии отмечается, что в ходе инспекций выяснилось, что власти города проявили слабое рвение при проведении тестирований на коронавирус, а также плохую координацию при реагировании на случаи заражения COVID-19, что препятствовало отслеживанию контактов инфицированных в Сиане.

Китайские власти, по данным представителя дисциплинарной комиссии, будут пресекать "бюрократические проволочки в работе по борьбе с болезнями, такие как уклонение от ответственности, бездействие, перекладывание ответственности и решение вопросов в негативном ключе" .

SCMP отмечает, что обычно китайским чиновникам, которых посчитали неспособными контролировать распространение коронавируса, либо делают выговор, либо их увольняют. Так, напоминает газета, в октябре партийного секретаря в автономном районе Внутренняя Монголия уволили после вспышки там коронавируса. А в августе от исполнения обязанностей отстранили главу комиссии здравоохранения города Чжэнчжоу.

В пятницу суточный прирост случаев коронавируса в Сиане, население которого превышает 13 млн человек, составил 49. Таким образом, общее число заражений в результате вспышки COVID-19 в городе достигло 250. По данным местных СМИ, из Сианя коронавирус завезли в пять городов, в том числе в Пекин.

Накануне власти города Сианя ввели жесткие ограничения в сфере работы общественного транспорта, массовых мероприятий, перемещений жителей в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. В городе приостановлена работа междугороднего транспорта, жителям за исключением неотложных случаев рекомендовано не покидать дома, посещение магазинов для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

В сообщениях не говорится о том, какой штамм зафиксирован в Сиане. Пока в стране выявлено семь случаев заражения штаммом "омикрон", который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два - в городе Чанша (провинция Хунань) и один - в городе центрального подчинения Тяньцзине.