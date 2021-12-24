Более 90% учителей полностью привиты от COVID-19 – Шкарлет
По состоянию на сегодняшний день двумя дозами вакцины привито более 1 млн 75 тыс. работников образования. Соответственно, Украина преодолела порог в 90% вакцинированных педагогов. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет на своем Телеграм-канале.
По его информации, самые высокие показатели привитых двумя дозами учителей в таких областях:
- Днепропетровская – 95,85%;
- Луганская – 95,37%;
- Черкасская – 95,24%;
- Сумская – 94,93%;
- Донецкая – 94,47%.
Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников в заведениях:
▪️ специализированного образования – 96,14%;
▪ профессионального – 93,39%;
▪️ общего среднего – 92,18%;
▪ дошкольного – 88,94%;
▪ профессионального высшего – 86,68%;
▪ высшего – 81,33%.
"Школы тоже демонстрируют положительную динамику, ведь процент вакцинированных полным или неполным циклом учителей составляет 97,2%, это около 635 тысяч педагогов", – сообщил Шкарлет.
Среди воспитателей садиков, по его словам, вакцинировано по меньшей мере одной дозой 96,28% человек, из которых около 85% прошли полный цикл.
"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. Я благодарю коллег-образователей, руководителей департаментов образования, председателей государственных областных администраций за взаимодействие и проведение эффективной коммуникационной кампании по вакцинации", – написал министр.
Он также добавил, чт
о "показатели, которые демонстрируют сегодняшние педагоги, являются доказательством высокого уровня ответственности перед обществом и страной".
"Горжусь также работой команды МОН, работавшей 24/7 со старта вакцинальной кампании. Уверен, что совместными усилиями и дальше будем повышать темпы и показатели, ведь именно мы отвечаем за безопасную среду наших учеников. С уважением к вам!" – подытожил Шкарлет.