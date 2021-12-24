Более 90% учителей полностью привиты от COVID-19 – Шкарлет

По состоянию на сегодняшний день двумя дозами вакцины привито более 1 млн 75 тыс. работников образования. Соответственно, Украина преодолела порог в 90% вакцинированных педагогов. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет на своем Телеграм-канале﻿.

По его информации, самые высокие показатели привитых двумя дозами учителей в таких областях:

Днепропетровская – 95,85%;

Луганская – 95,37%;

Черкасская – 95,24%;

Сумская – 94,93%;

Донецкая – 94,47%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников в заведениях:

▪️ специализированного образования – 96,14%;

▪ профессионального – 93,39%;

▪️ общего среднего – 92,18%;

▪ дошкольного – 88,94%;

▪ профессионального высшего – 86,68%;

▪ высшего – 81,33%.

"Школы тоже демонстрируют положительную динамику, ведь процент вакцинированных полным или неполным циклом учителей составляет 97,2%, это около 635 тысяч педагогов", – сообщил Шкарлет.

Среди воспитателей садиков, по его словам, вакцинировано по меньшей мере одной дозой 96,28% человек, из которых около 85% прошли полный цикл.

"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. Я благодарю коллег-образователей, руководителей департаментов образования, председателей государственных областных администраций за взаимодействие и проведение эффективной коммуникационной кампании по вакцинации", – написал министр.

Он также добавил, чт о "показатели, которые демонстрируют сегодняшние педагоги, являются доказательством высокого уровня ответственности перед обществом и страно й".