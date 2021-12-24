В Одессу прибыл фрегат ВМС Франции

Фрегат Военно-морских сил Франции Auvergne прибыл в пятницу в Одессу. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ВМС Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

"Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов морского вокзала города Одессы пришвартовался фрегат Военно-морских сил Французской Республики Auvergne. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника" , – говорится в сообщении военных.

Отмечается, что фрегат зашел в Черное море 14 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы Черноморского флота РФ контролируют действия французского корабля.