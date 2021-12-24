Япония и США согласовали план защиты Тайваня

Япония и США согласовали план мобилизации вооруженных сил на случай вероятного обострения ситуации вокруг острова Тайвань. Об этом, ссылаясь на Kyodo, сообщает Корреспондент.

Утверждается, что по этому плану корпус морской пехоты США оборудует временные базы на островах Нансей, которые расположены к югу от Японии в сторону Тайваня. Если Китай начнет военную операцию против Тайваня, то на этих базах будут развернуты войска.

Американские военные развернут свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему на временной базе, а японские вооруженные силы окажут материально-техническую поддержку. Речь идет о поставках боеприпасов и топлива.

Сейчас у Японии и США есть около 40 участков-кандидатов вдоль цепи Нансей, состоящей из примерно 200 островов, в том числе безлюдных.