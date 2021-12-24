В Финляндии взорвали Tesla Model S с чучелом Маска

Житель Финляндии Туомас Катайнен взорвал свой Tesla Model S 2012 года, посадив в его салон чучело Илона Маска, сообщает Новое время.

Как пишет Daily Mail, причиной стало недовольство автовладельца сервисом компании.

Увидев сообщение о неисправности, он обратился к официальному представителю Tesla, где ему заявили о проблеме с аккумулятором электрокара.

"Автомобиль стоял около месяца в мастерской дилера Tesla, и наконец-то мне позвонили, что они ничего не могут сделать для моей машины, единственный вариант — заменить весь аккумулятор" , — рассказал Катайнен.

По словам мужчины, стоимость этого составляла до 20 тысяч евро, в связи с чем он решил, что лучше взорвет автомобиль и обратился для этого к местным YouTube-блогерам, которые отвезли Tesla к заброшенному карьеру, где подорвали с помощью 30 кг взрывчатки вместе с «Маском».