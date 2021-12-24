Арест Порошенко одобрен судом и подписан в Генпрокуратуре

Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет Телеграм-канал﻿ "Українські Новини".

Отмечается, что решение принято сегодня утром в рамках расследуемого ГБР дела по подозрению в государственной измене.

"Суд дал согласие на задержание Порошенко с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – пишет канал.

Кроме того, издание﻿ "Главком" сообщает, что в Офисе генпрокурора подписали арест Порошенко.

"Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залог в сумме 1 миллиард гривен", – сообщает издание.

Об этом "Главком" узнал от трех отдельных источников, приближенных к Офису генпрокурора.

В то же время, генпрокурор Ирина Венедиктова находится также в Киеве. Но, по данным источников, она сейчас в отпуске.

Напомним, Петр Порошенко в данный момент находится с рабочим визитом в Европе. Он обещал вернуться в Украину в середине января.