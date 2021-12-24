Арест Порошенко одобрен судом и подписан в Генпрокуратуре
Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет Телеграм-канал "Українські Новини".
Отмечается, что решение принято сегодня утром в рамках расследуемого ГБР дела по подозрению в государственной измене.
"Суд дал согласие на задержание Порошенко с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – пишет канал.
Кроме того, издание "Главком" сообщает, что в Офисе генпрокурора подписали арест Порошенко.
"Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залог в сумме 1 миллиард гривен", – сообщает издание.
Об этом "Главком" узнал от трех отдельных источников, приближенных к Офису генпрокурора.
В то же время, генпрокурор Ирина Венедиктова находится также в Киеве. Но, по данным источников, она сейчас в отпуске.
Напомним, Петр Порошенко в данный момент находится с рабочим визитом в Европе. Он обещал вернуться в Украину в середине января.