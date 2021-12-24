В Украину морем доставят 650 тысяч тонн угля

В Украину морским путем поступит 650 тысяч тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Украина обеспечена энергоресурсами. Благодаря работе, в частности, атомной и тепловой генерации, проходим период пониженных температур спокойно», - сообщил глава Минэнерго.

По его словам, предусматривается, что морским путем в Украину поступят 650 тысяч тонн угля, в том числе из США, Колумбии и Австралии.

Министр добавил, что на сегодняшний день запасы газа в ПХГ составляют более 14,5 млрд кубометров, чего вполне достаточно для прохождения отопительного сезона.

"НАК "Нафтогаз" имеет необходимые ресурсы, но в случае необходимости будет увеличен объем импорта", - подытожил министр энергетики Герман Галущенко.

По состоянию на 21 декабря этого года в Украину уже пришли 6 кораблей с около 400 тыс. тонн угля, в том числе из США, Колумбии и Австралии.