Ревакцинация должна продлевать срок COVID-сертификата – Кузин

Бустерная доза вакцины от коронавируса должна продлевать срок действия COVID-сертификата. Но пока неизвестно, на какой именно срок.﻿ Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью изданию﻿ "Укринформ".

"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дие", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата" , – отметил он.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается. Но при этом Кузин уточнил, что людям определенных категорий, которым бустерная доза необходима по состоянию здоровья, срок действия сертификата продлевать не будут.