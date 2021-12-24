Ревакцинация должна продлевать срок COVID-сертификата – Кузин
Бустерная доза вакцины от коронавируса должна продлевать срок действия COVID-сертификата. Но пока неизвестно, на какой именно срок. Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью изданию "Укринформ".
"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дие", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", – отметил он.
По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается. Но при этом Кузин уточнил, что людям определенных категорий, которым бустерная доза необходима по состоянию здоровья, срок действия сертификата продлевать не будут.
"Третья дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не целесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований", – добавил санврач.