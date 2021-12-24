Украина должна участвовать в переговорах США, ЕС и НАТО с Россией - Кулеба

Украина должна участвовать в переговорах западных стран с Россией.

Об этом заявил в Twitter﻿ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, Дмитрий Кулеба пишет, что Украина поддерживает идею, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией, пока основной темой является прекращение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии России против Украины.

"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – добавил Кулеба.