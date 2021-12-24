Убийство Шеремета: суд снял электронный браслет с Антоненко

Шевченковский райсуд Киева продлил сроки ночного домашнего ареста обвиняемому в убийства журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко, но снял с него электронный браслет, сообщает Новое время.

"Суд принял решение: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить два месяца — по 24 февраля 2022 включительно" , — заявила председательствующая судья Оксана Голуб.

По словам адвоката Антоненко Дмитрия Кругового, суд также снял с ветерана АТО электронный браслет и изменил ему место отбывания домашнего ареста, так как он сменил место жительства.

Сроки ночного домашнего ареста также продлили для еще одной обвиняемой по делу Юлии Кузьменко. Для Яны Дугарь продлили срок действия обязательств.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь задержали в конце 2019 по подозрению в причастности к убийству журналиста.

В мае 2020 задержанным изменили подозрения. Антоненко, по данным следствия, теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником. Ни один из обвиняемых не признает свою причастность к убийству журналиста.

30 апреля 2021 года Антоненко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Юлия Кузьменко также находится под домашним арестом, а по Яне Дугарь действует мера пресечения в виде личных обязательств.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с Яной Дугарь и допустил причастность к делу Шеремета лиц, связанных с контрразведкой Службы безопасности Украины.

Уже новый глава МВД Денис Монастырский в сентябре заявил, что сдвиги в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета по заказчикам будут только после решения суда относительно исполнителей.

12 сентября на Киевщине нашли мертвым судью Печерского районного суда Виталия Писанца, который рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения для подозреваемых по делу Шеремета.

20 сентября стало известно, что уволили первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, который руководил следственно-оперативной группой, расследовавшей убийство. Он заявил, что считает свое увольнение политическим.

27 сентября 2021 года суд изменил меру пресечения Антоненко с круглосуточного на ночной домашний арест.