США работают над планом передачи Украине разведданных – NYT

Пентагон работает над планом по предоставлению Украине оперативных разведданных, чтобы та могла эффективно реагировать при возможном вторжении России. Об этом, со ссылкой на The New York Times и неназванных ими чиновников администрации президента США Джо Байдена, сообщает Лига.net.

Журналисты отмечают, что этот план наверняка вызовет возмущение России, если его одобрит Байден. Однако, именно предоставление таких разведданных может помочь Украине предотвратить потенциальную атаку России.

Источники NYT говорят, что оперативные разведданные будут включать в себя изображения российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении сил РФ позволит определять, собираются ли силы РФ пересечь границу.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что группа американских советников посетила Украину для оценки ее потребности в противовоздушной обороне.

Также источники издания говорят, что в американском руководстве рассматривают идеи предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружения, которое планировалось отправить в Афганистан до его захвата талибами. Однако, передача разведданных является наиболее значимой из этих идей для сопротивления возможному вторжению РФ, пишут журналисты.

В издании отмечают, что администрация Байдена осознала, насколько важна для украинского правительства оперативная информация в режиме реального времени. Один из источников NYT отметил, что США уже передают Украине больше разведматериалов, чем это было до стягивания к ее границам российских войск.