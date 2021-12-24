Российской актрисе запретили въезд в Украину

В Украину не пустили российскую актрису, которая незаконно посещала оккупированный Крым, сообщает УНИАН.

Россиянку обнаружили в пункте пропуска "Борисполь", она прилетела в Украину рейсом из Абу-Даби.

Выяснилось, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым для съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС. Тогда она воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

Пограничники запретили актрисе въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным Украинской правды, речь идет о 31-летней Алисе Шитиковой.