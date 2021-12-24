Запуск "СП-2" снизит цену газа для Украины - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" снизит цену на газ для многих стран, включая Украину. Он назвал глупым решение не запускать трубопровод, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По его данным, речь о "Северном потоке-2" зашла на заседании Государственного совета РФ. В ходе совещания Путин назвал глупым противодействие запуску трубопровода, поскольку это обеспечит европейский рынок дополнительными объемами газа и снизит цены на бирже.

"А поскольку многие страны, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала" , - добавил российский президент.

Напомним, российская компания "Газпром" снизила поставки газа в ЕС через Польшу и Украину.