monobank планирует установить в Киеве банкоматы

Виртуальный monobank планирует в первом квартале 2022 года запустить продажу акций, начиная с бумаг S&P 500 и установить собственные банкоматы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы начнем с бумаг S&P 500 (...). Мы делаем продукт для неквалифицированных инвесторов. И он назрел - ставки по депозитам низкие, а вокруг множество новостей о том, как растет Tesla и вообще как растет рынок ценных бумаг. Все клиенты хотят купить себе немножко Apple или Tesla и мы хотим им дать такую возможность" – сказал сооснователь monobank Олег Гороховский.

По его словам, monobank планирует незаметно, "под капотом", каждому клиенту на платформе оформлять е-лицензию и клиентские деньги будут отправляться иностранному брокеру.

"Но это все будет бесшовно, онбординг будет у нас", – пояснил банкир.

Он добавил, что продукт запланирован для клиентов с маленькими чеками и рассчитан на средний чек около $1 тыс.

Гороховский отметил, что перспектива развития проекта зависит от количества клиентов.

"Если в первый год наберем тысяч 100 клиентов на это, будем тему развивать. А если не наберем, будет в портфеле еще один продукт, который подчеркивает нашу технологичность, но особо результатов не приносит", – пояснил Гороховский.

Кроме того, monobank планирует в первом квартале 2022 года установить собственные банкоматы кэш-ин. По его словам, банк уже привез пилотную партию и создает софт для банкоматов.

"Такая инфраструктура - это не про отделения. Исследования платежных систем показали, что чем больше плотность банкоматов, тем выше уровень кешлесс. Когда клиент понимает, что он может снять деньги на каждом углу, он их не снимает. Мы показываем, что банкоматы monobank есть, можно в любой момент снять деньги или внести", – пояснил он.

Гороховский добавил, что банкоматы будут устанавливаться, прежде всего, по Киеву, так как порядка 35% клиентов банка - киевляне.