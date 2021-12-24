Ермак на этой неделе проведет переговоры с Козаком
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе проведет переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщает Новое время.
Ермак заявил, что обсудит с Козаком то, что происходит в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", — заявил он.
Ермак также напомнил, что Козак — политический советник российского лидера в нормандском формате, поэтому стороны обсудят и этот переговорный процесс.
"Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", — подытожил он.
22 декабря участники заседания Трехсторонней контактной группы достигли взаимопонимания в «решимости полностью соблюдать» меры по усилению режима прекращения огня.