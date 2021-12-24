Ермак на этой неделе проведет переговоры с Козаком

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе проведет переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщает Новое время.

Ермак заявил, что обсудит с Козаком то, что происходит в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины" , — заявил он.

Ермак также напомнил, что Козак — политический советник российского лидера в нормандском формате, поэтому стороны обсудят и этот переговорный процесс.

"Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ" , — подытожил он.

22 декабря участники заседания Трехсторонней контактной группы достигли взаимопонимания в «решимости полностью соблюдать» меры по усилению режима прекращения огня.