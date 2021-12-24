В Чехии умерла 30-летняя украинка

В Чехии умерла украинка, она заболела коронавирусом и попала в больницу. 30-летнюю женщину вводили в состояние искусственной комы, у нее на 70% были поражены легкие, сообщает УНИАН.

30-летняя Рената приехала в Чехию из Закарпатья, раньше она жила в Хусте. 10 декабря на странице общественной организации "Волонтеры Закарпатья" в Facebook появилась информация о том, что женщина заразилась коронавирусом и нуждается в помощи.

Уже на четвертый день болезнь сильно прогрессировала. Украинка имела поражение легких на 70%, врачи ввели ее в искусственную кому. Средств на лечение не хватало, поэтому волонтеры просили неравнодушных украинцев о помощи.

Украинка умерла / скриншот - Facebook Maryanka Tomishch

Сегодня, 24 декабря, подруга украинки сообщила печальную весть. Украинка не выжила, коронавирус оказался сильнее.