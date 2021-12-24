В Чехии умерла 30-летняя украинка

В Чехии умерла украинка, она заболела коронавирусом и попала в больницу. 30-летнюю женщину вводили в состояние искусственной комы, у нее на 70% были поражены легкие, сообщает УНИАН.

30-летняя Рената приехала в Чехию из Закарпатья, раньше она жила в Хусте. 10 декабря на странице общественной организации "Волонтеры Закарпатья" в Facebook появилась информация о том, что женщина заразилась коронавирусом и нуждается в помощи.

Уже на четвертый день болезнь сильно прогрессировала. Украинка имела поражение легких на 70%, врачи ввели ее в искусственную кому. Средств на лечение не хватало, поэтому волонтеры просили неравнодушных украинцев о помощи.

Украинка умерла / скриншот - Facebook Maryanka Tomishch
Украинка умерла / скриншот - Facebook Maryanka Tomishch

Сегодня, 24 декабря, подруга украинки сообщила печальную весть. Украинка не выжила, коронавирус оказался сильнее.

"Спасибо всем за помощь. Ренатка умерла. Просим помолиться за упокой души Ирины. Бог забирает лучших людей", - написала она.

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